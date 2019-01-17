В столице Грузии в жилой многоэтажке прогремел взрыв: погибли и ранены 7 детей. Фото и видео с места ЧП

На окраине грузинской столицы Тбилиси, в Диди Дигоми, вечером 16 января произошел взрыв в жилой девятиэтажке. В результате происшествия погибли четыре человека, ранены восемь.

Как сообщили Новости-Грузия, среди жертв оказался четырехлетний мальчик, шестеро из раненых - дети.

По предварительной информации, в доме взорвался бытовой газ. По состоянию на утро четверга все жильцы эвакуированы.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 17 января днем траура.

Взрыв газа в Тбилиси Новости Грузия

Взрыв газа в Тбилиси Новости Грузия

Взрыв газа в Тбилиси Новости Грузия

Взрыв газа в Тбилиси Новости Грузия

Взрыв газа в Тбилиси Новости Грузия

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января утром в городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме. Погибли 5 человек.

В российском Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился весь подъезд. Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети.

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