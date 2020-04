В столице Египта произошла перестрелка с боевиками: есть жертвы

В Каире (Египет) при спецоперации по ликвидации террористов погиб один сотрудник служб безопасности.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", бойцы спецназа окружили здание в столице, в котором засели неизвестные боевики с целью подготовки нападения на силы безопасности Египта.

В ходе четырехчасовой спецоперации все боевики были ликвидированы, но их точное количество не называется.

Против террористов были задействованы контртеррористическое подразделение полиции и силы МВД. Погибшим оказался офицер в звании полковника.

