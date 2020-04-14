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14 апреля • обновлено в 23:50
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В столице Египта произошла перестрелка с боевиками: есть жертвы

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В Каире (Египет) при спецоперации по ликвидации террористов погиб один сотрудник служб безопасности.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", бойцы спецназа окружили здание в столице, в котором засели неизвестные боевики с целью подготовки нападения на силы безопасности Египта.

В ходе четырехчасовой спецоперации все боевики были ликвидированы, но их точное количество не называется.

Против террористов были задействованы контртеррористическое подразделение полиции и силы МВД. Погибшим оказался офицер в звании полковника.

Как писал OBOZREVATEL, войска Путина применили подлую тактику на Донбассе. Под обстрелами двое украинских военных получили ранения.

Украинские военные ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Египет Каир
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