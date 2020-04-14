В столице Египта произошла перестрелка с боевиками: есть жертвы

В Каире (Египет) при спецоперации по ликвидации террористов погиб один сотрудник служб безопасности.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", бойцы спецназа окружили здание в столице, в котором засели неизвестные боевики с целью подготовки нападения на силы безопасности Египта.

В ходе четырехчасовой спецоперации все боевики были ликвидированы, но их точное количество не называется.

Против террористов были задействованы контртеррористическое подразделение полиции и силы МВД. Погибшим оказался офицер в звании полковника.

At least one Egyptian security officer has been killed during the raid on an armed extremist group’s hideout in #Cairo’s al-Amireya neighborhood, according to Al Arabiya’s correspondent.#Egypthttps://t.co/LbYcFruNM5 pic.twitter.com/m2hU4KXYkF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 14, 2020

Watch: Egyptian police warn residents of the al-Amireya neighborhood in #Cairo to seek safety indoors amid the shootout between special forces and an armed extremist group.#Egypthttps://t.co/LbYcFruNM5 pic.twitter.com/cnVkFuNfjS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 14, 2020

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