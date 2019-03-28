В столице Бангладеш загорелась многоэтажка с жильцами: первые кадры трагедии

В столице Бангладеш Дакке в четверг, 28 марта, загорелся многоэтажный жилой дом.
Люди внутри здания оказались в огненной ловушке. Они стали выпрыгивать из окон, спасаясь от пожара, сообщает DT.
"Семнадцать подразделений пожарной службы и гражданской обороны Дакки пытаются потушить пожар", – сообщил дежурный офицер центрального диспетчерского пункта пожарной службы.
Сообщается, что шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания. Они были незамедлительно доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно. Также, спасая свои жизни, несколько человек пытались спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные и вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуировали.
Причина возгорания устанавливается.
Пожар в Дакке
Скриншот
Пожар в Дакке
Скриншот
Пожар в Дакке
Скриншот
Пожар в Дакке
Скриншот
Пожар в Дакке
Скриншот
Пожар в Дакке
dhakatribune.com
Пожар в Дакке
dhakatribune.com
Карта
A multi storey building is on fire in Dhaka, Bangladesh, several feared trapped pic.twitter.com/EAp7mHIQmE— Khalid khi (@khalid_pk) 28 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Баку вспыхнул масштабный пожар в ТЦ.
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