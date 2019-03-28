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В столице Бангладеш загорелась многоэтажка с жильцами: первые кадры трагедии

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В столице Бангладеш Дакке в четверг, 28 марта, загорелся многоэтажный жилой дом.

Люди внутри здания оказались в огненной ловушке. Они стали выпрыгивать из окон, спасаясь от пожара, сообщает DT.

"Семнадцать подразделений пожарной службы и гражданской обороны Дакки пытаются потушить пожар", – сообщил дежурный офицер центрального диспетчерского пункта пожарной службы.

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Сообщается, что шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания. Они были незамедлительно доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно. Также, спасая свои жизни, несколько человек пытались спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуировали.

Причина возгорания устанавливается.

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

Скриншот

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

Скриншот

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

Скриншот

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

Скриншот

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

Скриншот

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

dhakatribune.com

Пожар в Дакке

Пожар в Дакке

dhakatribune.com

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баку вспыхнул масштабный пожар в ТЦ.

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Бангладеш
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