В столице Бангладеш загорелась многоэтажка с жильцами: первые кадры трагедии

В столице Бангладеш Дакке в четверг, 28 марта, загорелся многоэтажный жилой дом.

Люди внутри здания оказались в огненной ловушке. Они стали выпрыгивать из окон, спасаясь от пожара, сообщает DT.

"Семнадцать подразделений пожарной службы и гражданской обороны Дакки пытаются потушить пожар", – сообщил дежурный офицер центрального диспетчерского пункта пожарной службы.

Сообщается, что шесть человек выпрыгнули из окон горящего здания. Они были незамедлительно доставлены в больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно. Также, спасая свои жизни, несколько человек пытались спуститься по лестнице с внешней стороны небоскреба.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и вертолеты. Находящихся в здании людей эвакуировали.

Причина возгорания устанавливается.

A multi storey building is on fire in Dhaka, Bangladesh, several feared trapped pic.twitter.com/EAp7mHIQmE