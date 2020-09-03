В Стокгольме, отказавшемся от карантина из-за COVID-19, зафиксировали наименьшее число заражений с марта

В Стокгольме, эпицентре вспышки коронавируса в Швеции, было зарегистрировано наименьшее количество случаев заражения с начала марта.

Об этом сообщила Daily Mail. Швеция не вводила карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Только 250 из 14 000 человек, прошедших тестирование на прошлой неделе, были инфицированы вирусом, что составило 1,8 процента.

По словам главы департамента Стокгольмского управления инфекционными заболеваниями и их профилактики Пер Фоллин, результаты тестирования на прошлой неделе показали "самый низкий уровнем за очень долгое время".

"Причина, по которой у нас сейчас относительно низкий уровень распространения инфекции, в значительной степени связана с тем, что многие жители Стокгольма следуют рекомендациям оставаться дома, когда они больны, мыть руки и соблюдать дистанцию", – сказала Фоллин.

Число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в настоящее время также невелико: по состоянию на 31 августа в Стокгольмских больницах находилось шесть пациентов. В конце апреля их было 225.

По состоянию на 3 сентября Швеция занимала восьмое место в мире по количеству погибших – 577 человек на миллион жителей, в основном из-за неспособности защитить пожилых людей в домах престарелых на ранних стадиях пандемии.

2 сентября в Швеции было зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заболевших достигло 84532.

Представители агентства общественного здравоохранения заявили, что не ожидают большого всплеска вируса в Швеции после открытия школ в середине августа.

Отказавшаяся от карантинных мероприятий Швеция вызывала споры из-за своего либерального отношения к борьбе с пандемией, предпочитая вместо введения ограничений создать "коллективный иммунитет".

Усилия были сосредоточены на добровольном социальном дистанцировании и рекомендациях по гигиене и использовании масок для лица.

Многие предприятия также продолжали работать.

Но в отличие от многих стран Европы, в которых наблюдается возобновление случаев заболевания, включая Францию, Нидерланды, Бельгию, Испанию и Италию, показатели заболеваемости в Швеции продолжают снижаться.

Как писал OBOZREVATEL, представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что Швеция, которая ввела мягкие ограничения для борьбы с коронавирусом, должна стать примером для других стран.