В статье Путина о Второй мировой войне расшифровали дальнейший план Кремля

В сети обратили внимание на то, что в статье Владимира Путина "Настоящие уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны", президент России указывает на дальнейшие планы Кремля по новому разделу мира "ядерной пятеркой".

Как отметил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко, в публикации есть несколько тревожных моментов. В частности, эксперт обратил внимание на такие строки статьи: "Меняется все: от глобальной расстановки сил и влияния в социальных, экономических и технологических основ жизни общин, целых континентов. В прошлые эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за построение новой глобальной иерархии".

"Предлагаемая Россией повестка дня предстоящего саммита "пятерки" исключительно важна и актуальна как для наших стран, так и для всего мира. И по всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы".

"Другие страны, даже если они не согласны с этим (право вето в Совете Безопасности ООН – Ред.) Принимают такую позицию как данность, отказываются от попыток воплотить в жизнь свои односторонние устремления".

"Я бы не советовал легкомысленно относиться к новому путинскому историческому опусу. Большой Пу – в отличие от многих мировых лидеров – всегда выполняет то, о чем говорит в своих выступлениях. Там зашит план следующих действий. Даже несколько планов", – отметил Клименко.

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Со своей стороны российский журналист и политолог, проживающий в Праге (Чехия), Александр Морозов написал, что статья Путина облегчает жизнь Чехии.

"Прага оказалась в несвойственной себе позиции активного конфликта с Москвой. К такому конфликту привыкли в Литве и в Польше, а в Чехии – нет, и к тому же чехи не любят быть в центре мирового внимания. Но статья Путина "снимает все вопросы". Поскольку в ней прямо заявлено: медведь сошел с ума", – говорится в публикации.

Морозов отметил, что статья открывает двери глубокому смысловому конфликту, который приведет к желанию европейских стран еще сильнее дистанцироваться от России.

"Кремль связывает дальнейшую судьбу доктрины "ядерного сдерживания" со своим специфическим описанием причин второй мировой войны. На каком он настаивает. И предлагает абсолютно нереалистичный план нового раздела мира "ядерной пятеркой". При этом в статье затронуты все, кто можно. На нее будут смотреть во всех МИДах стран "трех морей" – по всей линии от Балтики до Балкан – с удивлением. Поскольку она игнорирует весь путь, который прошли страны Центральной и Восточной Европы с 1945 года и предлагает всем вписаться заново в предлагаемый Путиным советский нарратив", – пояснил политолог.

Facebook Александр Морозов

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин негативно высказался о заявлении украинского президента Владимира Зеленского, в которой тот сравнил СССР с фашистской Германией.