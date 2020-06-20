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В статье Путина о Второй мировой войне расшифровали дальнейший план Кремля

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Мир
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В статье Путина о Второй мировой войне расшифровали дальнейший план Кремля

В статье Путина о Второй мировой войне расшифровали дальнейший план Кремля

В сети обратили внимание на то, что в статье Владимира Путина "Настоящие уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны", президент России указывает на дальнейшие планы Кремля по новому разделу мира "ядерной пятеркой".

Как отметил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко, в публикации есть несколько тревожных моментов. В частности, эксперт обратил внимание на такие строки статьи: "Меняется все: от глобальной расстановки сил и влияния в социальных, экономических и технологических основ жизни общин, целых континентов. В прошлые эпохи сдвиги такого масштаба практически никогда не обходились без больших военных конфликтов, без силовой схватки за построение новой глобальной иерархии".

"Предлагаемая Россией повестка дня предстоящего саммита "пятерки" исключительно важна и актуальна как для наших стран, так и для всего мира. И по всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы".

"Другие страны, даже если они не согласны с этим (право вето в Совете Безопасности ООНРед.) Принимают такую позицию как данность, отказываются от попыток воплотить в жизнь свои односторонние устремления".

"Я бы не советовал легкомысленно относиться к новому путинскому историческому опусу. Большой Пу – в отличие от многих мировых лидеров – всегда выполняет то, о чем говорит в своих выступлениях. Там зашит план следующих действий. Даже несколько планов", – отметил Клименко.

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Со своей стороны российский журналист и политолог, проживающий в Праге (Чехия), Александр Морозов написал, что статья Путина облегчает жизнь Чехии.

"Прага оказалась в несвойственной себе позиции активного конфликта с Москвой. К такому конфликту привыкли в Литве и в Польше, а в Чехиинет, и к тому же чехи не любят быть в центре мирового внимания. Но статья Путина "снимает все вопросы". Поскольку в ней прямо заявлено: медведь сошел с ума", – говорится в публикации.

Морозов отметил, что статья открывает двери глубокому смысловому конфликту, который приведет к желанию европейских стран еще сильнее дистанцироваться от России.

"Кремль связывает дальнейшую судьбу доктрины "ядерного сдерживания" со своим специфическим описанием причин второй мировой войны. На каком он настаивает. И предлагает абсолютно нереалистичный план нового раздела мира "ядерной пятеркой". При этом в статье затронуты все, кто можно. На нее будут смотреть во всех МИДах стран "трех морей"по всей линии от Балтики до Балканс удивлением. Поскольку она игнорирует весь путь, который прошли страны Центральной и Восточной Европы с 1945 года и предлагает всем вписаться заново в предлагаемый Путиным советский нарратив", – пояснил политолог.

Facebook Александр Морозов

Facebook Александр Морозов

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин негативно высказался о заявлении украинского президента Владимира Зеленского, в которой тот сравнил СССР с фашистской Германией.

РоссияВладимир Путин
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