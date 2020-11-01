В Стамбуле загорелась больница, прогремели взрывы. Видео

В Стамбуле вспыхнул масштабный пожар в государственной больнице "Джапа" на базе медуниверситета.

На видео, опубликованном в YouTube, видно, как из здания валит густой черный дым (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По данным местных СМИ, из горящего здания доносятся звуки взрывов.

На месте работают спасатели, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее пожар превратил 33-этажную жилую высотку в пылающий факел: 88 пострадавших.