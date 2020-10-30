В Стамбуле в уникальной церкви "замуровали" древние фрески. Фото

Древний храм Хора в Стамбуле превратили в мечеть и закрыли в нем старинные фрески и мозаики времен Византии.

Об этом написал на личной странице в Facebook пресс-секретарь Киевской митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Он также показал фотографии с уникальным убранством исторического места.

"Храм Хора в Стамбуле – место, где сохранились уникальные византийские мозаики и фрески, шедевры мирового уровня. Теперь этот маленький храм снова превращен в мечеть, а шедевры – закрыты (хорошо, что не заштукатурены, как в первый раз)", – отметил Зоря.

Храм Хора в Стамбуле был украшен фресками и мозаиками времен Византии. Facebook Евстратия Зори

Напомним, что история церкви Хора достигает VI века. Со временем она была разрушена и отстроилась в 1077-1081 годах при содействии Марии Дука, тещи византийского императора Алексея Комнина.

Через 50 лет своды церкви упали, что могло быть следствием просчетов при строительстве и очередного землетрясения. Церковь восстановили за счет младшего сына императора Алексея, и она сохранилась до наших дней.

Церковь превратили в мечеть и закрыли все убранство. Facebook Евстратия Зори

В комментариях под заметкой украинцы также возмутились из-за частичной потери такого культурного наследия христианства.

"Какое варварство! Очень люблю эту стамбульскую церковь, что ни фреска, то и шедевр, изысканные, с глубоким смыслом, а порой и наивно-смешные. Сохранились они только в боковых частях храма, поэтому думалось: а какими были они в его центральной части? Теперь же и это спрятали", – отметила писательница Зирка Мензатюк.

"Я там была, такое атмосферное и светлое место! Очень, очень жаль. Там такие фрески замечательные", – пишет пользовательница Таня Заиченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, собор Святой Софии (Айя-София) в Турции лишили статуса музея и позволили использовать его как мечеть. Соответствующее решение принял Государственный совет страны (высший административный суд) 10 июля.