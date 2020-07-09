В США женщина сняла на видео ящерицу с "человеческими" руками

Мир 23:59, 9.07.2020

Жительница американского города Боулдер-Сити, штат Невада, нашла загадочное существо, похожее на ящерицу с "человеческими" руками.

Как сообщает DailyStar, видео с находкой девушка опубликовала в TikTok. В ролике видно существо с тонкими длинными задними и передними лапами, которое покрыто неровной текстурой. При этом, существо не двигалось, пока его снимали.

В комментариях люди начали строить догадки о том, что именно сняла девушка, однако, ответ они так и не нашли. Некоторые заявили, что это была детская игрушка.

"Я практически уверен, что это старая, высушенная и опаленная солнцем версия тех игрушечных липких пластиковых ящериц, которых кидают на стены", — отметил комментатор.

В США женщина нашла загадочное существо
DailyStar

Как сообщал OBOZREVATEL, жителю Польши удалось снять на видео загадочное существо в лесу, издававшее ночью жуткие крики.

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