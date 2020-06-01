В США заявили о "руке Москвы" в массовых протестах, в России ответили

Экс-советник по нацбезопасности в администрации предыдущего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за беспорядками в ходе протестов, которые начались в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания копами, может стоять Россия.

Такое предположение она высказала в интервью американским СМИ. В РФ же ответили, что эти обвинения похожи на "бред умалишенного", сообщают РИА Новости.

По словам Райс, в массовых акциях в США участвуют как мирные протестующие, так и "экстремисты, которые пытаются превратить протесты во что-то совершенно другое". Поэтому она допустила, что Россия может подстрекать вторых при помощи соцсетей и "каким-то образом" финансировать беспорядки.

Райс предположила, что Россия может "финансировать беспорядки" в США

В ответ на это российский сенатор Олег Морозов заявил, что никаких доказательств или конкретных фактов экс-советник Обамы не привела.

"Такие заявления выглядят как бред умалишенного. Но уверен, ситуация такова, что в эту мульку никто не поверит. Слишком очевидны мотивы и причины происходящего", – отметил он.

По его словам, Сьюзан Райс является человеком "вполне разумным" и понимает, что говорит.

"То есть ее задача – в очередной раз увести внимание американского общества в болото русофобии. Привычно переключить поиски врага вовне. Отвести удар от Белого дома и американской элиты в целом. По принципу: а кто же еще, если не Россия?" – высказался сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Миннеаполисе (штат Миннесота) местные жители устроили протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией.

Участники массовых протестов в Миннеаполисе ночью 29 мая подожгли отделение полиции, где работали офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Флойда.

В США арестовали офицера американской полиции Дерека Шовена, участвовавшего в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Выяснилось, что афроамериканец Джордж Флойд работал в одном ночном клубе вместе с бывшим полицейским Дереком Чавеном, которого обвиняют в его убийстве.

В США протесты из-за убийства Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк Лафайет в нескольких кварталах от Белого дома охватили пожары, а полиция применила к митингующим слезоточивый и перцовый газ.

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