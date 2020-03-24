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25 марта • обновлено в 00:42
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В США заявили о первой смерти подростка от COVID-19

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В Лос-Анджелесе заявили о первой смерти несовершеннолетнего от коронавируса в США.

Об этом в своем Twitter сообщил редактор CNN Джон Пассантино. По его словам, информацию сообщили представители общественного здравоохранения.

"Представители общественного здравоохранения объявили, что ребенок в возрасте до 18 лет умер от коронавируса в Лос-Анджелесе, что считается первой смертью ребенка от вируса в США. Разрушительное напоминание о том, что COVID-19 поражает людей всех возрастов", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в клиниках Нью-Йорка начали лечить гидроксихлорохином людей, заразившихся COVID-19. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения считает этот препарат довольно опасным.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США Лос-Анджелес
Тег
вирус
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