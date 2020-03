В США заявили о первой смерти подростка от COVID-19

В Лос-Анджелесе заявили о первой смерти несовершеннолетнего от коронавируса в США.

Об этом в своем Twitter сообщил редактор CNN Джон Пассантино. По его словам, информацию сообщили представители общественного здравоохранения.

"Представители общественного здравоохранения объявили, что ребенок в возрасте до 18 лет умер от коронавируса в Лос-Анджелесе, что считается первой смертью ребенка от вируса в США. Разрушительное напоминание о том, что COVID-19 поражает людей всех возрастов", - написал он.

Breaking: A child under the age of 18 has died of coronavirus in Los Angeles, public health officials announce, in what is believed to be the first child death from the virus in the US.



“A devastating reminder that COVID-19 infects people of all ages,” LA health official says.