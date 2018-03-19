В США заявили, что Путин мог убить отца Собчак

Президент России Владимир Путин может быть причастен к смерти российского политика Анатолия Собчака - отца Ксении Собчак.

"Путин начинал свою политическую карьеру как помощник Собчака. Теперь уже понятно, что в 1991 году он был приставлен к Анатолию Собчаку со стороны ФСБ, чтобы его контролировать. Собчак в те месяцы и годы считался вероятным демократическим преемником Ельцина на власть в России. Так что иметь при Собчаке Путина для ФСБ было очень важно", - об этом в интервью "Обозревателю" рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

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По его словам, властолюбивый Ельцин не стал приближать Собчака и делать из него преемника.

"Он выбрал Путина. 19 февраля 2000 года, незадолго до президентских выборов в России, тех самых, на которых победил Путин, Собчак скоропостижно скончался. Смерть его до сих пор вызывает много вопросов, и одна из версий состоит в том, что Собчак был убит по указанию Путина, дабы не помешать ему стать президентом. Еще одна версия, что Собчака, без участия и ведома Путина, убрали те, кто отвечал за "благополучный" исход выборов", - пояснил Фельштинский.

Как сообщал "Обозреватель", по предварительным подсчетам, Владимир Путин выигрывает выборы президента в России с абсолютным рекордом.