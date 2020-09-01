В США заявили, что 94% умерших от COVID-19 страдали другими заболеваниями

В США обнародовали данные о смертности от коронавируса.

Почти у каждого американца, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, были и другие хронические заболевания.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 94% жертв COVID-19 страдали ожирением, высоким давлением, диабетом, сердечными или почечными заболеваниями, пишет Daily Mail.

Отмечается, что непосредственно коронавирус стал естественной причиной смерти только в 6% случаев: из более 180 тысяч умерших только у 9 683 такой диагноз.

Также среди причин смерти наряду с коронавирусом указаны грипп и пневмония, дыхательная недостаточность и дистресс, которые могли быть спровоцированы COVID-19.

При этом наиболее уязвимыми для вируса остаются люди именно с хроническими заболеваниями. Эксперты рекомендуют обратить на это внимание 45% населения США, поскольку у 133 млн американцев есть хотя бы одна хроническая болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL. кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко заявил, что около 20% инфицированных переносят COVID-19 в тяжелой форме, а около 10% случаев являются летальными. При этом в зоне повышенного риска могут оказаться люди разных возрастов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!