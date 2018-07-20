В США затонул катер с туристами: погибли 13 человек

В американском штате Миссури перевернулся во время прогулки по озеру катер с туристами, в результате чего погибли минимум 13 человек.

Об этом сообщает The Washington Post. По предварительным данным, спасатели начали поиски 4 пропавших туристов. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Всего на судне в момент катастрофы находился 31 пассажир. По словам шерифа округа Дага Рэйдера, лодка-амфибия затонула в сильный шторм. На озере находились две лодки с туристами, когда поднялись огромные волны. При этом только одно судно благополучно добралось до берега. Об этом сообщает издание Kу3.

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Газета Springfield News-Leader сообщает со ссылкой на метеоролога Стива Линденберга, что скорость ветра в расположенном неподалеку аэропорту Брэнсон достигала 101 км/ч. На озере она была еще выше.

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Крушение катера в США Springfield News-Leader

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня в индонезийской провинции Северная Суматра затонул паром, на борту которого находилось около 80 человек.