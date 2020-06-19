В США застреливший афроамериканца полицейский сдался властям

Бывший офицер полиции Атланты (США) Гаррет Ролф, застреливший при задержании 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса, сдался властям штата Джорджия.

Мужчине предъявили обвинение в преднамеренном убийстве и еще 10 пунктах уголовного преступления. Его напарника обвиняют в нападении на подозреваемого при отягчающих обстоятельствах, передает CNN.

По словам адвоката, спустя час Ролф был освобожден под залог, ему не нужно носить браслет с GPS.

На судебном заседании присутствовала вдова Брукс. Она рассказала, что подробности смерти мужа привели ее в ужас и ей пришлось выходить из комнаты несколько раз, когда судья зачитывал обвинение.

"Я не знаю, что бы я сделала, если бы увидел это сама. Но я почувствовала все, что он чувствовал, просто услышав, что он пережил. И это больно. Это очень больно", – сказала Томика Миллер.

Она добавила, что сейчас члены семьи Брукса готовятся к его похоронам.

Вдова Томика Миллер

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца. Брукс заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта правоохранитель выстрелил в мужчину.