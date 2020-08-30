В США застрелили мужчину во время стычек со сторонниками Black Lives Matter. Видео

В ходе беспорядков в Портленде (штат Орегон) 29 августа поздно вечером застрелили человека.

Как сообщает AP, это произошло во время столкновения между демонстрантами, выступающими в поддержку полиции и президента США Дональда Трампа, и активистами движения Black Lives Matter.

В белого мужчину выстрелили трижды – медики констатировали смерть от огнестрельного ранения в грудь.

На мужчине была шляпа с символом Patriot Prayer – правой группы, члены которой в прошлом часто вступали в столкновения с протестующими в Портленде.

В ходе беспорядков в Портленде застрелили мужчину АР

В белого мужчину в Портленде выстрелили трижды АР

Медики констатировали смерть от огнестрельного ранения в грудь АР

Напомним, что в городе протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда не прекращаются с мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в городе Лафейетт (США) полицейские застрелили темнокожего мужчину Трейфорда Пеллерина при задержании.

А в городе Кеноша штата Висконсин люди вышли на протесты из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка, которая произошла 24 августа.