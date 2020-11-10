В США запустили фейк о "краже" победы у Байдена

Американский сайт RealClearPolitics обвинили в том, что он "забрал" победу у кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Один из основателей агрегатора политических опросов выступил с опровержением.

Портал якобы оставил за Байденом только 259 голосов выборщиков из 270 необходимых. Ссылаясь на эти данные бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани написал в Twitter, что у демократа забрали 20 голосов в Пенсильвании и тот якобы лишился победы.

Один из основателей сайте Том Беван пояснил, что они не учитывали Пенсильванию, поскольку там еще не завершен процесс подсчета.

"Это неправда! Мы не связывались с Пенсильванией, ничего не изменилось", – написал он в Twitter.

Twitter Тома Бевана.

Согласно данным на RealClearPolitics на 01:00 11 ноября, в Пенсильвании подсчитано 97% голосов. Пока лидирует Байден с 49.8% голосов, у Трампа – 49.1%. Однако в общих результатах эти данные еще учтены, поэтому демократу отдают на этом ресурсе только 259 голосов выборщиков, а республиканцу – 214.

Результаты подсчета в Пенсильвании. сриншот realclearpolitics.com

Данные по штатам. сриншот realclearpolitics.com

Общие результаты на сайте без учета Пенсильвании. сриншот realclearpolitics.com

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.

Официально коллегия выборщиков выберет главу США только 14 декабря.