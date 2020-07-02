В США захотели срочно ввести санкции против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Кремля к нападениям на американских военных в Афганистане.

Причем сделать пойти на такой шаг, по ее словам, нужно в ближайшее время. Об этом она сказала интервью телеканалу MSNBC.

"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", – подчеркнула Пелоси.

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. Однако он, заявила спикер, пренебрегает своим долгом как главы государства.

По мнению Пелоси, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных президентских брифингов, – это "дело привычки".

Напомним, что недавно газета The New York Times со ссылкой на свои источники заявила, якобы российская военная разведка тайно предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждения за убийства военных международной коалиции в Афганистане, включая военнослужащих США.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе и для сдерживания действий России.