В США зафиксирована первая аллергическая реакция на вакцину Pfizer – The New York Times

Юрий Сергиенко Мир 22:53, 16.12.2020 Обновлено: 23:31, 16.12.2020

У сотрудника региональной больницы в городе Джуно (Аляска, США) появилась сильная аллергическая реакция, после того как он принял вакцину против коронавируса от компании Pfizer.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в медицинском учреждении. Аллергия проявилась 15 декабря, а 16 числа мужчину госпитализировали. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии.

Газета пишет, что пока неизвестно, был ли он склонен к аллергии. Из-за этого сложно оценить возможное влияние данного инцидента на кампанию по вакцинации в США.

Также этот случай вызвал большой интерес со стороны чиновников.

Компания пока никак не отреагировала на происшествие.

Инцидент произошел в городе Джуно на Аляске.
Google Maps

В свою очередь Reuters уточняет, что Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США рекомендовало людям, страдающим аллергией, консультироваться с врачами перед вакцинацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США и Канаде в понедельник, 14 декабря, стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми препарат получили медсестра и сиделка в доме престарелых.

Также вакцинация началась в некоторых европейских странах, в частности в Великобритании.

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