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В США зафиксировали вспышку НЛО: Конгресс в панике

6.5т Читать материал на украинском

Члена Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер потребовал от руководства Военно-морских сил объяснить вспышку активности НЛО в стране из-за опасений за жизнь американцев.

Он направил официальное письмо главе ВМС Ричарду Спенсеру, требуя ответов, из-за недавнего всплеска новостей о неопознанных летающих объектах, пишет The Drive (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным конгрессмена, военные пилоты-истребители в ходе учений и выполнения задач все чаще фиксируют неопознанные объекты как в США, так и за рубежом.

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Марк Уокер встревожен из-за НЛО

Марк Уокер встревожен из-за НЛО

"Если данные верны, неопознанные летающие объекты могут представлять серьезную угрозу безопасности для нашего военного персонала и оборонного аппарата", – написал он.

В США зафиксировали вспышку НЛО: Конгресс в панике

The Drive

При этом, сам Уокер допустил, что речь идет вовсе не о "внеземном разуме". По его словам, за НЛО могли воспринять китайские гиперзвуковые самолеты.

По мнению ряда экспертов, "неопознанные летающие объекты" могут также оказаться дефектом новой техники – радиолокационных систем на истребителях F/A-18E/F Super Hornet, а также новых контейнеров с инфракрасной системой поиска и сопровождения IRST.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США группа сенаторов и заместитель председателя комитета Сената по разведке провели секретные слушания по серии сообщений о столкновениях ВМС США с НЛО.

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Место
США
Теги
США Конгресс США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Совсем дурак? Пора бы привыкнуть к проделкам Путина.
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Пушкин Серёга, адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
По моемуб дело пахнет грандиозным шухером ))))
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Злопыхатель Вежливый, адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Но когда видят НЛО, у всех трясуться руки и камера 144p
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