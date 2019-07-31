В США зафиксировали вспышку НЛО: Конгресс в панике

Члена Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер потребовал от руководства Военно-морских сил объяснить вспышку активности НЛО в стране из-за опасений за жизнь американцев.

Он направил официальное письмо главе ВМС Ричарду Спенсеру, требуя ответов, из-за недавнего всплеска новостей о неопознанных летающих объектах, пишет The Drive (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным конгрессмена, военные пилоты-истребители в ходе учений и выполнения задач все чаще фиксируют неопознанные объекты как в США, так и за рубежом.

Марк Уокер встревожен из-за НЛО

"Если данные верны, неопознанные летающие объекты могут представлять серьезную угрозу безопасности для нашего военного персонала и оборонного аппарата", – написал он.

The Drive

При этом, сам Уокер допустил, что речь идет вовсе не о "внеземном разуме". По его словам, за НЛО могли воспринять китайские гиперзвуковые самолеты.

По мнению ряда экспертов, "неопознанные летающие объекты" могут также оказаться дефектом новой техники – радиолокационных систем на истребителях F/A-18E/F Super Hornet, а также новых контейнеров с инфракрасной системой поиска и сопровождения IRST.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США группа сенаторов и заместитель председателя комитета Сената по разведке провели секретные слушания по серии сообщений о столкновениях ВМС США с НЛО.

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