В США зафиксировали случай заражения чумой

В американском штате Калифорния зарегистрировали случай заражения чумой у жителя округа Эльдорадо.

Об этом сообщает KTLA со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата. Вероятно, мужчина заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку возле реки Траки.

В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Отмечается, что заболевание в штате зафиксировали впервые за последние пять лет. Последние подтвержденные случаи чумы в Калифорнии были в 2015 году , когда два человека, в том числе ребенок из округа Лос-Анджелес, заразились в национальном парке Йосемити.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Монголии и Китае зафиксированы случаи заболевания бубонной чумой. Первое заражение произошло, вероятно, из-за употребления сырого мяса сурка.