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19 февраля • обновлено в 10:54
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В США задержали шпиона-микробиолога, который работал на Россию

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В Соединенных Штатах Америки по подозрению в шпионаже поймали гражданина Мексики, который действовал в США от имени правительства России без уведомления генерального прокурора и вступил в сговор с этой целью.

При этом шпион Эктор Алехандро Кабрер Фуэнтес, который является ученым-микробиологом, жил в Сингапуре. О его задержании сообщает американское Министерство юстиции.

Согласно судебным материалам, российский правительственный чиновник, чье имя не называется, завербовал подозреваемого еще в 2019 году, поручив ему арендовать на чужое имя недвижимость в округе Майами-Дейд штата Флорида. Ко всему прочему, он запретил Эктору рассказывать об их встрече близким.

В США задержали шпиона, который работал на Россию

В США задержали шпиона, который работал на Россию

Отмечается, что в феврале 2020 года Фуэнтесу поручили найти машину "источника правительства США", а также зафиксировать ее местонахождение и регистрационный номер. Подозрительное поведение мужчины заметил охранник жилого дома в Майами, когда тот 14 февраля фотографировал номера указанного авто.

"Вечером 16 февраля в международном аэропорту Майами таможенники проверили телефон супруги мексиканца и в папке с удаленными файлами обнаружили фотографии машины с правительственными номерами", – говорится в сообщении.

Эктор Алехандро Кабрер Фуэнтес

Эктор Алехандро Кабрер Фуэнтес

Казанский федеральный университет

Также было установлено, что Фуэнтес пересылал кому-то фото по WhatsApp. После этого мужчина признался, что получил задание от российского правительства.

Предварительные слушания по его делу начнутся 21 февраля в мировом суде в Майами.

Эктор Алехандро Кабрер Фуэнтес

Эктор Алехандро Кабрер Фуэнтес

eluniversal.com.mx

Добавим, что издание El Universal называет задержанного шпиона ученым-микробиологом, чья работа непосредственно связана с Россией. СМИ наводит данные из открытых источников, из которых исходит, что мужчина окончил магистратуру в Казанском федеральном университете и специализируется на молекулярной биологии, фармакологии и фармакотерапии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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Автор
Дина Баронова
Место
США
Теги
FBI задержание расследование
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Давно такого бреда не читал! Мексиканскому микробиологу, живущему в Сингапуре, российский чиновник поручил выследить американскую правительственную машину в Майями??? Супер! Все истории про Джеймса Бонда можно выкинуть в урну как эталоны скуки и занудства! Агентам ФБР - Нобелевскую премию по литературе!
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