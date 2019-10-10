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10 октября • обновлено в 21:21
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Связаны с Украиной: в США задержали близких к Трампу бизнесменов

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В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Штатов Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.

Они занимались сбором средств в комитете, который помогал адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена, пишет Wall Street Journal.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Они могут предстать перед судом уже сегодня, 10 октября.

Оба является гражданами США, но выходцами из бывшего СССР, отмечают в СМИ. Известно также, что ранее Джулиани называл их своими клиентами. По данным Федеральной избиркомиссии, оба бизнесмена делали пожертвования на кампании республиканцев, в том числе и Трампа. В мае 2018 года они переслали более $300 000.

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Игорь Фруман

Игорь Фруман

fbi.media

Сообщается также, что в конце 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим старшим украинским прокурорам для обсуждения дела оппонента Трампа Джо Байдена.

Интервью Парнаса с украинским СМИ "Фокус" было опубликовано за несколько часов до сообщения о задержании. В нем говорится, что бизнесмен имеет одесские корни и неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с возможным вмешательством Украины в выборы в США.

Лев Парнас

Лев Парнас

WSJ

Представляющий интересы задержанных адвокат Джон Доуд от комментариев отказался.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 Игорь Фруман и Лев Парнас подали иск в суд против бизнесмена Игоря Коломойского с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн.

Ранее Игорь Коломойский выступил с обвинениями против американских граждан – Льва Парнаса и Игоря Фрумана, людей из ближнего круга президента США Дональда Трампа.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Неужели и это все козни Коломойского???
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Smith Zlata
Smith Zlata
Демократы США, как загнанные в угол крысы, все мечутся из стороны в сторону, а тем временем Трамп завоёвывает все больше и больше американцев. Ждём полный отчёт Бара о коррупционных махинациях среди лидеров Демократической партии. Пора сажать в тюрьму этих подонков!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Интересно, Турция реально вторглась в Сирию или это снимают новые серии «Роксоланы»?
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