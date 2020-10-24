В США забили тревогу из-за загадочной болезни, поражающей дипломатов и шпионов

Власти США уже более трех лет ищут разгадку таинственной болезни, которая появилась у некоторых американских дипломатов и сотрудников разведки, когда они находились за границей.

Как пишет The New York Times со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео, начиная с конца 2016 года, десятки чиновников и членов их семей, проживающих на Кубе и в Китае или путешествующих по работе в другие страны, включая Россию, сообщили о заболевании, которое стало известно как гаванский синдром.

Болезнь получила название из-за места, где она впервые появилась. Симптомы включали головные боли, потерю памяти, головокружение, тошноту, носовые кровотечения и странные звуки.

"Некоторые американские чиновники, в том числе опытные аналитики ЦРУ, и ученые, полагают, что жертв атаковал иностранный противник, использовавший в качестве оружия микроволновое излучение", – отмечает газета.

Другие чиновники и ученые считают, что травмы могут быть результатом психологического заболевания или даже воздействия пестицидов.

"В течение трех с лишним лет правительство США направляет значительные ресурсы на то, чтобы разобраться в этом и затем привлечь к ответственности виновных – если мы определим, что это необходимо", – подчеркнул Помпео на пресс-конференции.

Недавно были выявлены новые жертвы болезни – сотрудники ЦРУ, которые совершили короткие поездки за границу.

"Одна предполагаемая атака произошла в Москве. В других случаях сотрудники встречались с партнерскими разведывательными агентствами, чтобы обсудить планы противодействия российским секретным операциям", – говорится в статье.

При этом директор ЦРУ Джина Хаспел не убеждена, что атаки, вызвавшие заболевания, совершила Россия. В РФ также отрицают свою причастность.

"Пока правительство США не располагает полным анализом, который однозначно сказал бы нам, как все это произошло, являются ли эпизоды частью единой когорты", – признал Помпео.

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