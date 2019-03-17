В США забили тревогу из-за опасных подлодок России

Северный флот РФ вооружается опасными подводными лодками и проводит полную модернизацию подводных сил.

Об это в американском издании The National Interest написал обозреватель Марк Епископос в статье "Морские мускулы: Северный флот России получит несколько опасных субмарин".

Так журналист отметил, что в распоряжении ВМФ РФ уже находятся крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Горшков". А уже в 2019 году должно быть завершено строительство атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань".

"Атомный подводный крейсер четвертого поколения проекта "Ясень-М" обладает расширенным и самым смертоносным комплексом вооружений по сравнению с его предшественниками", — сказано в статье.

Именно эту лодку обозреватель американского издания называет самой опасной из всех, которые имеются на вооружении в ВМФ РФ.

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