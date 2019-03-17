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В США забили тревогу из-за опасных подлодок России

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Северный флот РФ вооружается опасными подводными лодками и проводит полную модернизацию подводных сил.

Об это в американском издании The National Interest написал обозреватель Марк Епископос в статье "Морские мускулы: Северный флот России получит несколько опасных субмарин".

Так журналист отметил, что в распоряжении ВМФ РФ уже находятся крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Горшков". А уже в 2019 году должно быть завершено строительство атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань".

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"Атомный подводный крейсер четвертого поколения проекта "Ясень-М" обладает расширенным и самым смертоносным комплексом вооружений по сравнению с его предшественниками", — сказано в статье.

В США забили тревогу из-за опасных подлодок России

Именно эту лодку обозреватель американского издания называет самой опасной из всех, которые имеются на вооружении в ВМФ РФ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России сняли на видео множество военной техники, которая направляется в Украину

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Место
Россия
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Що там кацапські🐐наколінахстоячі підари🐓можуть щось таке зробити. Якщо у них руки зі сраки ростуть😂 І все,що вони не роблять,усе через цю сраку і роблять. Так що,крім того,щоб самим собі яйця відірвати,більше нічого путнього зробити не вміють. Бо вони є лузерами і підарами🐓по житті. Кацап- не людина,а тупа тварина.
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минин евген
минин евген
кацапьё, опасные потому как сами взрываются? кацапские ракеты, самолёты и вертолёты сами по себе падают, корабли в мосты врезаются, танки сами глохнут.
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