В США за день произошли две жесткие стрельбы: четверо погибших, много раненых. Фото
В субботу, 26 декабря, произошла стрельба в двух американских городах – Рокфорд, штат Иллинойс, и Линн, штат Массачусетс.
Как сообщает AP, в Рокфорде, расположенном в 130 км к северо-западу от Чикаго, инцидент случился в боулинг-клубе Don Carter Lanes. Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Подозреваемый убил троих и ранил еще троих человек. Двое из погибших были подростками.
Полицейские задержали стрелка, о его личности и мотивах пока не сообщается.
По данным Fox News, в Линне стрельба произошла во время съемок музыкального клипа.
Неизвестный открыл огонь по людям. По меньшей мере один человек погиб, пять получили ранения.
Двое из пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Известно, что одному раненому 30 лет, остальным около 25.
Об аресте нападавшего информации нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 декабря в районе Берлина Кройцберг произошел инцидент со стрельбой. В результате пострадали четыре человека.