В США за день произошли две жесткие стрельбы: четверо погибших, много раненых. Фото

В субботу, 26 декабря, произошла стрельба в двух американских городах – Рокфорд, штат Иллинойс, и Линн, штат Массачусетс.

Как сообщает AP, в Рокфорде, расположенном в 130 км к северо-западу от Чикаго, инцидент случился в боулинг-клубе Don Carter Lanes. Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемый убил троих и ранил еще троих человек. Двое из погибших были подростками.

Полицейские задержали стрелка, о его личности и мотивах пока не сообщается.

По данным Fox News, в Линне стрельба произошла во время съемок музыкального клипа.

Неизвестный открыл огонь по людям. По меньшей мере один человек погиб, пять получили ранения.

Двое из пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Известно, что одному раненому 30 лет, остальным около 25.

Об аресте нападавшего информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 декабря в районе Берлина Кройцберг произошел инцидент со стрельбой. В результате пострадали четыре человека.