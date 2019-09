В США взрывом уничтожило интернат: фото и видео смертельного ЧП

В Фармингтоне (штат Мэн, США) в результате взрыва в интернате погиб один пожарный, еще семеро человек пострадали.

Как сообщает Bangor Daily News, ЧП произошло в 8:30 утра (15:30 по Киеву) из-за утечки газа. Среди пострадавших оказалось еще четверо пожарных, двое медиков скорой помощи и сотрудник отдела техобслуживания учреждения.

Пожарные приехали по вызову после того, как кто-то заметил запах газа. Взрыв произошел во время поиска утечки, полностью разрушив здание, а также повредив несколько соседних домов.

#BREAKING : Farmington, Maine - Massive Explosion at the LEAP Inc Building kills 1 firefighter and injures multiple people at Farmington Falls Rd#Farmington



Video : JenayDpic.twitter.com/MHqycvzVuH