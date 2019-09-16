Главная Новости
16 сентября • обновлено в 23:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США взрывом уничтожило интернат: фото и видео смертельного ЧП

849 Читать материал на украинском

В Фармингтоне (штат Мэн, США) в результате взрыва в интернате погиб один пожарный, еще семеро человек пострадали.

Как сообщает Bangor Daily News, ЧП произошло в 8:30 утра (15:30 по Киеву) из-за утечки газа. Среди пострадавших оказалось еще четверо пожарных, двое медиков скорой помощи и сотрудник отдела техобслуживания учреждения.

Пожарные приехали по вызову после того, как кто-то заметил запах газа. Взрыв произошел во время поиска утечки, полностью разрушив здание, а также повредив несколько соседних домов.

Новости
Разбитые авто и окна: россиянин устроил взрыв в многоэтажке
Взрыв в США

Взрыв в США

соцсети

Взрыв в США

Взрыв в США

соцсети

Взрыв в США

Взрыв в США

соцсети

Место взрыва на карте

Место взрыва на карте

скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США взрывом разнесло торговый центр, повредив соседние здания. Пострадали более 20 человек.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel