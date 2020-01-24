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24 января • обновлено в 23:37
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В США прогремел смертельный взрыв на заводе: видео ЧП

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В городе Хьюстон (США) в пятницу, 24 января, произошел взрыв на заводе, в результате которого погибли два человека.

Инцидент случился ранним утром на северо-западе города – на улице Гесснер, передает The New York Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Взорвалось промышленное здание компании Watson Grinding & Manufacturing. Предварительно, погибшие являлись сотрудниками предприятия.

В помещении выбило окна, а обломки разбросало примерно на полмили (около 0,8 километра). Поблизости были жилые районы.

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Взрыв в Хьюстоне

Взрыв в Хьюстоне

The New York Times

Правоохранители начали уголовное расследование, чтобы установить, был ли поджог причиной ЧП.

"Этот взрыв ощущался довольно далеко", – заявил начальник полиции на пресс-конференции.

Click2Houston передает, что у одной из жертв остался 21-летний сын, который является морским пехотинцем и находится за границей.

18 человек также обратились в районные больницы, жалуясь на проблемы, связанные со взрывом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании в провинции Таррагона (автономная область Каталония) прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе. Известно о 8 раненых. Двое из них получили серьезные ожоги.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
США Хьюстон
Теги
смерть видео взрыв
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