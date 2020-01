В США прогремел смертельный взрыв на заводе: видео ЧП

В городе Хьюстон (США) в пятницу, 24 января, произошел взрыв на заводе, в результате которого погибли два человека.

Инцидент случился ранним утром на северо-западе города – на улице Гесснер, передает The New York Times (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Взорвалось промышленное здание компании Watson Grinding & Manufacturing. Предварительно, погибшие являлись сотрудниками предприятия.

В помещении выбило окна, а обломки разбросало примерно на полмили (около 0,8 километра). Поблизости были жилые районы.

Правоохранители начали уголовное расследование, чтобы установить, был ли поджог причиной ЧП.

"Этот взрыв ощущался довольно далеко", – заявил начальник полиции на пресс-конференции.

Click2Houston передает, что у одной из жертв остался 21-летний сын, который является морским пехотинцем и находится за границей.

18 человек также обратились в районные больницы, жалуясь на проблемы, связанные со взрывом.

In all my years, I've never seen this on our local radar. A giant explosion occurred just before 4:30am this morning in Northwest Houston and was felt more than 20 miles away. Radar clearly shows this brief FLASH of reflectivity from NW Houston. #explosion #Houston #Radar pic.twitter.com/6XJ5Wa5P0K