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6 июня • обновлено в 04:01
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В США вспыхнули новые скандалы из-за жестких действий полиции. Фото и видео 18+

1.7т
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Американские полицейские снова попали в скандал из-за жестокого обращения с участниками протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Всплыли новые кадры, как правоохранители арестовали пожилого белого мужчину в Баффало и афроамериканку в Индианаполисе, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео 18+, проскролльте новость до конца).

В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы

В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы

Скриншот видео

В первом случае двух офицеров отстранили от работы, а во втором – идет расследование.

На обнародованных кадрах видно, как в Баффало 75-летний мужчина приближается к полицейским во время комендантского часа. Правоохранители оттолкнули его, мужчина упал на тротуар и ударился головой, из-под которой начала идти кровь.

В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы

В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы

Скриншот видео

Пострадавшего госпитализировали, он получил серьезную травму головы. В местном департаменте полиции заявили, что мужчина "споткнулся и упал во время стычки с протестующими". Позднее представитель полиции Джефф Ринальдо сообщил, что двое полицейских были отстранены от работы.

Второй инцидент произошел в Индианаполисе. В сети всплыло видео, как полицейские избили афроамериканку дубинками и применили слезоточивый газ, а затем повалили, прижав лицом к тротуару.

Задержание женщины в Индианаполисе

Задержание женщины в Индианаполисе

Скриншот видео

Также были зафиксированы еще два случая применения силы. В Филадельфии полицейский ударил 21 студента, когда тот пытался разнять правоохранителя и протестующего. Офицера отстранили от работы, проводится расследование.

В Нью-Йорке арестовали курьера по доставке еду спустя 27 минут после начала комендантского часа, несмотря на то, что его работа освобождает его от обязанности не выходить на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, гибель которого повлекла масштабные протесты не только в США, но и в других странах. в его смерти обвинения выдвинуты офицеру полиции, который при задержании придавил шею Флойда своим коленом.

Во время протестов и беспорядков в США погибли минимум 13 человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
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