В США вспыхнули новые скандалы из-за жестких действий полиции. Фото и видео 18+

Американские полицейские снова попали в скандал из-за жестокого обращения с участниками протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Всплыли новые кадры, как правоохранители арестовали пожилого белого мужчину в Баффало и афроамериканку в Индианаполисе, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео 18+, проскролльте новость до конца).

В первом случае двух офицеров отстранили от работы, а во втором – идет расследование.

На обнародованных кадрах видно, как в Баффало 75-летний мужчина приближается к полицейским во время комендантского часа. Правоохранители оттолкнули его, мужчина упал на тротуар и ударился головой, из-под которой начала идти кровь.

Пострадавшего госпитализировали, он получил серьезную травму головы. В местном департаменте полиции заявили, что мужчина "споткнулся и упал во время стычки с протестующими". Позднее представитель полиции Джефф Ринальдо сообщил, что двое полицейских были отстранены от работы.

Второй инцидент произошел в Индианаполисе. В сети всплыло видео, как полицейские избили афроамериканку дубинками и применили слезоточивый газ, а затем повалили, прижав лицом к тротуару.

Different angle on 1️⃣1️⃣1️⃣ out of Indianapolis



From this view you can see the cop grope the woman he's restraining, that's why she breaks away



Then of course a half dozen cops beat her for not wanting to be groped



Lawlessness pic.twitter.com/6XXU7qiULj