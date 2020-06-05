В США вспыхнули новые скандалы из-за жестких действий полиции. Фото и видео 18+

Американские полицейские снова попали в скандал из-за жестокого обращения с участниками протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Всплыли новые кадры, как правоохранители арестовали пожилого белого мужчину в Баффало и афроамериканку в Индианаполисе, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео 18+, проскролльте новость до конца).

В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы Скриншот видео

В первом случае двух офицеров отстранили от работы, а во втором – идет расследование.

На обнародованных кадрах видно, как в Баффало 75-летний мужчина приближается к полицейским во время комендантского часа. Правоохранители оттолкнули его, мужчина упал на тротуар и ударился головой, из-под которой начала идти кровь.

В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы Скриншот видео

Пострадавшего госпитализировали, он получил серьезную травму головы. В местном департаменте полиции заявили, что мужчина "споткнулся и упал во время стычки с протестующими". Позднее представитель полиции Джефф Ринальдо сообщил, что двое полицейских были отстранены от работы.

Второй инцидент произошел в Индианаполисе. В сети всплыло видео, как полицейские избили афроамериканку дубинками и применили слезоточивый газ, а затем повалили, прижав лицом к тротуару.

Задержание женщины в Индианаполисе Скриншот видео

Different angle on 1️⃣1️⃣1️⃣ out of Indianapolis



From this view you can see the cop grope the woman he's restraining, that's why she breaks away



Then of course a half dozen cops beat her for not wanting to be groped



Lawlessness pic.twitter.com/6XXU7qiULj — T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 4, 2020

Также были зафиксированы еще два случая применения силы. В Филадельфии полицейский ударил 21 студента, когда тот пытался разнять правоохранителя и протестующего. Офицера отстранили от работы, проводится расследование.

В Нью-Йорке арестовали курьера по доставке еду спустя 27 минут после начала комендантского часа, несмотря на то, что его работа освобождает его от обязанности не выходить на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, гибель которого повлекла масштабные протесты не только в США, но и в других странах. в его смерти обвинения выдвинуты офицеру полиции, который при задержании придавил шею Флойда своим коленом.

Во время протестов и беспорядков в США погибли минимум 13 человек.

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