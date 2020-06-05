В США вспыхнули новые скандалы из-за жестких действий полиции. Фото и видео 18+

Американские полицейские снова попали в скандал из-за жестокого обращения с участниками протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Всплыли новые кадры, как правоохранители арестовали пожилого белого мужчину в Баффало и афроамериканку в Индианаполисе, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео 18+, проскролльте новость до конца).
В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы
Скриншот видео
В первом случае двух офицеров отстранили от работы, а во втором – идет расследование.
На обнародованных кадрах видно, как в Баффало 75-летний мужчина приближается к полицейским во время комендантского часа. Правоохранители оттолкнули его, мужчина упал на тротуар и ударился головой, из-под которой начала идти кровь.
В Баффало 75-летний мужчина получил серьезную травму головы
Скриншот видео
Пострадавшего госпитализировали, он получил серьезную травму головы. В местном департаменте полиции заявили, что мужчина "споткнулся и упал во время стычки с протестующими". Позднее представитель полиции Джефф Ринальдо сообщил, что двое полицейских были отстранены от работы.
Второй инцидент произошел в Индианаполисе. В сети всплыло видео, как полицейские избили афроамериканку дубинками и применили слезоточивый газ, а затем повалили, прижав лицом к тротуару.
Задержание женщины в Индианаполисе
Скриншот видео
Different angle on 1️⃣1️⃣1️⃣ out of Indianapolis— T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 4, 2020
From this view you can see the cop grope the woman he's restraining, that's why she breaks away
Then of course a half dozen cops beat her for not wanting to be groped
Lawlessness pic.twitter.com/6XXU7qiULj
Также были зафиксированы еще два случая применения силы. В Филадельфии полицейский ударил 21 студента, когда тот пытался разнять правоохранителя и протестующего. Офицера отстранили от работы, проводится расследование.
В Нью-Йорке арестовали курьера по доставке еду спустя 27 минут после начала комендантского часа, несмотря на то, что его работа освобождает его от обязанности не выходить на улицу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Миннеаполисе в четверг, 4 июня, состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, гибель которого повлекла масштабные протесты не только в США, но и в других странах. в его смерти обвинения выдвинуты офицеру полиции, который при задержании придавил шею Флойда своим коленом.
Во время протестов и беспорядков в США погибли минимум 13 человек.
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