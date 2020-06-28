В США вспыхнули лесные пожары: под угрозой сотни домов. Фото и видео катастрофы

В штате ЮТА (США) предварительно из-за фейерверков произошли сильные пожары в лесах.

Как сообщает Utah Fire Info, огонь возник в городе Лихай, в 45 километрах к югу от столицы штата Солт-Лейк-Сити.

Из-за сильного пожара пришлось эвакуировать жителей десятка жилых домов в городах Лихай и Дрейпер. Еще сотни домов оказались в зоне катастрофы.

Пожар в штате Юта,США Twitter\ Justi Reeves

Отмечается, что после того как спасатели потушили один очаг, второй разгорелся еще сильнее из-за сильного ветра. Площадь пожара составила около 81 га.

Чиновники из государственного пожарного командования сообщили, что пожар был начат фейерверком. Также уже известен мужчина, который устроил пожар. Он начал сотрудничество с правоохранительными органами.

Отмечается, что фейерверки запрещены в штате Юта, за исключением дней, приуроченных к праздникам, таким как День независимости или Новый год.

Из-за пожара произошел обрыв линий электроэнергии в регионе. Отмечается, что около шести тысяч семей остались без света.

О пострадавших или погибших информации нет.

Пожар в штате Юта,США Twitter\Riley Adamson

Пожар в штате Юта,США Twitter\ Justi Reeves

Пожар в штате Юта,США Twitter\ Justi Reeves

Пожар в штате Юта,США Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, американский штат Флорида охватили масштабные лесные пожары. В связи с этим более 1 600 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.