В США всполошились из-за политических перестановок в Украине

Кадровые изменения, которые провел президент Украины Владимир Зеленский, затронули даже политическую сферу США – в частности людей с украинской стороны событий, повлекших начало процесса импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post, подчеркивая, что перестановки в Киеве стали свежим доказательством того, как сильно переплелись украинская и американская политика.

"Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прошлым летом вел переговоры с личным адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани. И это происходило как раз тогда, когда Джулиани и американские дипломаты оказывали давление на Украину, требуя начать расследование, которое принесло бы политическую пользу Трампу. Ермак в то время был главным советником украинского президента по иностранным делам. Он хотел сохранить хорошие связи с администрацией Трампа", – напоминает издание.

Политическое потрясение в Украине задело фигурантов импичмента Трампа

При этом американские журналисты отмечают, что Ермак заменил на этой должности Андрея Богдана, который, как известно, был юристом миллиардера Игоря Коломойского. А Джулиани высказывал свое недовольство его назначения в администрации Зеленского.

"Адвокат Трампа некоторое время вел противостояние против украинского олигарха, но затем сделал резкий разворот, начав работать с людьми, которых связывают с Коломойским. В частности, Джулиани встречался с ними во время поисков в Украине доказательств, которые можно было бы использовать против политических врагов Трампа", – пишет Washington Post, подчеркивая, что все-таки кадровые изменения в Киеве больше связаны с внутренними украинскими делами.

Американские журналисты также решили напомнить, что имя Ермака часто фигурировало в расследовании Палаты представителей в деле об импичменте. В разговорах и переписке с ним Джулиани и американские дипломаты требовали, чтобы Киев объявил о начале расследований против бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его семьи. При этом они же заблокировали встречу президентов в Белом доме и американскую военную помощь для украинской армии.

Но Ермак позже попытался смягчить отношения в разгар слушаний по делу об импичменте. Так, посол США в ЕС Гордон Сондленд в своих показаниях признался: он говорил украинцу о том, что военная помощь "вероятно" связана с объявлением о начале украинских расследований. Именно это ключевое обвинение демократы выдвинули против президента США. Но Ермак, добавляет издание, сказал журналистам, что не помнит такого разговора, и этот его комментарий усилил защиту Трампа.

"Ермак пытается выставить себя как человека, способного вести переговоры с американцами. Эта позиция может помочь ему на новой должности", – поделился мнением редактор журнала Ukraine World Владимир Ермоленко.

Также издание отмечает, что Генеральный прокурор США Уильям Барр уже пообещал, что Департамент юстиции рассмотрит и осторожно проверит информацию, которую Джулиани "накопал" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Андрей Ермак заявил, что все, что связано с разговорами вокруг Burisma (так называемая украинагейт, через которую запускали процедуру импичмента Дональду Трампу) и вмешательства в выборы США, не имеет никакого отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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