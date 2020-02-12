Главная Новости
12 февраля • обновлено в 13:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США всполошились из-за политических перестановок в Украине

1.5т
Читать материал на украинском

Кадровые изменения, которые провел президент Украины Владимир Зеленский, затронули даже политическую сферу США – в частности людей с украинской стороны событий, повлекших начало процесса импичмента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post, подчеркивая, что перестановки в Киеве стали свежим доказательством того, как сильно переплелись украинская и американская политика.

"Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прошлым летом вел переговоры с личным адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани. И это происходило как раз тогда, когда Джулиани и американские дипломаты оказывали давление на Украину, требуя начать расследование, которое принесло бы политическую пользу Трампу. Ермак в то время был главным советником украинского президента по иностранным делам. Он хотел сохранить хорошие связи с администрацией Трампа", – напоминает издание.

Политическое потрясение в Украине задело фигурантов импичмента Трампа

Политическое потрясение в Украине задело фигурантов импичмента Трампа

При этом американские журналисты отмечают, что Ермак заменил на этой должности Андрея Богдана, который, как известно, был юристом миллиардера Игоря Коломойского. А Джулиани высказывал свое недовольство его назначения в администрации Зеленского.

"Адвокат Трампа некоторое время вел противостояние против украинского олигарха, но затем сделал резкий разворот, начав работать с людьми, которых связывают с Коломойским. В частности, Джулиани встречался с ними во время поисков в Украине доказательств, которые можно было бы использовать против политических врагов Трампа", – пишет Washington Post, подчеркивая, что все-таки кадровые изменения в Киеве больше связаны с внутренними украинскими делами.

Американские журналисты также решили напомнить, что имя Ермака часто фигурировало в расследовании Палаты представителей в деле об импичменте. В разговорах и переписке с ним Джулиани и американские дипломаты требовали, чтобы Киев объявил о начале расследований против бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его семьи. При этом они же заблокировали встречу президентов в Белом доме и американскую военную помощь для украинской армии.

Но Ермак позже попытался смягчить отношения в разгар слушаний по делу об импичменте. Так, посол США в ЕС Гордон Сондленд в своих показаниях признался: он говорил украинцу о том, что военная помощь "вероятно" связана с объявлением о начале украинских расследований. Именно это ключевое обвинение демократы выдвинули против президента США. Но Ермак, добавляет издание, сказал журналистам, что не помнит такого разговора, и этот его комментарий усилил защиту Трампа.

"Ермак пытается выставить себя как человека, способного вести переговоры с американцами. Эта позиция может помочь ему на новой должности", – поделился мнением редактор журнала Ukraine World Владимир Ермоленко.

Также издание отмечает, что Генеральный прокурор США Уильям Барр уже пообещал, что Департамент юстиции рассмотрит и осторожно проверит информацию, которую Джулиани "накопал" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Андрей Ермак заявил, что все, что связано с разговорами вокруг Burisma (так называемая украинагейт, через которую запускали процедуру импичмента Дональду Трампу) и вмешательства в выборы США, не имеет никакого отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Дональд Трамп Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Ермак
Место
США
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ВАШИНГТОН В ИСТЕРИКЕ ОТ ПОСЛЕДНИХ ПЕРЕСТАНОВОК НА УКРАИНЕ. ВОТ ЭТО МОЩЬ!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги