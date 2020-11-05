В США впервые с начала пандемии зафиксировано более 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Соединенных Штатах впервые с начала пандемии коронавируса обнаружили более чем 100 тысяч новых случаев инфицирования ним за сутки.

Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, в 17 штатах зафиксирован самый высокий прирост заражений COVID-19.

В частности, по состоянию на утро 5 ноября, больше всего вирус "ударил" по Вирджинии, Канзасе, Теннеси, Оклахоме, Монтане, Айове, Северной и Южной Дакоте, Огайо, Небраске, Миннесоте и Индиане.

"В среду они сообщили о рекордном количестве пациентов, госпитализированных с COVID-19. Во многих из этих штатов пропускная способность больниц находится под серьезной угрозой", – информирует издание.

Данные по коронавирусу в США состоянием на утро 5 ноября Worldometers

В общем с февраля 2020 года в стране зарегистрировано более 9,8 миллиона заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли более чем 239,8 тысячи граждан. В то же время больше 6,2 млн американцев смогли побороть вирус. Так, по данным Worldometers, активными больными коронавирусом в США остаются более 3 млн жителей.

Чиновники здравоохранения в США пытаются привлечь внимание нации, предупреждая, что неуклонный рост случаев инфицирования коронавирусом, начавшийся в середине сентября, не замедляется на фоне продолжающейся неопределенности относительно потенциальных вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские фондовые рынки упали на 3% из-за роста количества заражений коронавирусом и его последствиями для восстановления экономики. В частности, индикатор Dow Jones продемонстрировал максимальное однодневное падение за последние полгода.