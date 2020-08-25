В США возникли новые погромы из-за стрельбы копов в афроамериканца. Фото и видео
В американском городе Кеноша штата Висконсин люди вышли на протесты из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка, которая произошла 24 августа.
В связи с массовыми беспорядками, которые привели к сожжению зданий и авто, местные власти ввели комендантский час. Об этом сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Издание отмечает, что безоружный Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Копы же семь раз выстрелили ему в спину, когда он открыл дверь, чтобы сесть в машину. Мужчину доставили в госпиталь Милуоки, врачам удалось его спасти, но он остается в медучреждении.
Тем временем новость о Блейке мгновенно облетела город, и после этого его охватили акции протеста – там начались погромы и грабежи. В частности, недовольные произволом полицейских люди разбили двери здания городского суда, а также подожгли несколько зданий и автомобилей.
Ночью город были введены войска Национальной гвардии для подавления беспорядков. Также власти назначили комендантский час до утра 25 августа по местному времени.
Комментируя инцидент в Кеноше, губернатор штата Висконсин Тони Эверс написал в Twitter, что "расизм – это указание на кризисное состояние общества".
Со своей стороны мэр города Джон Антарамян отметил, что полицейские, ранившие Блейка и их коллеги, не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в городе Лафейетт (США) полицейские застрелили темнокожего мужчину Трейфорда Пеллерин при задержании.