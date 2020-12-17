В США возникла вторая за сутки аллергическая реакция на вакцину Pfizer

В США уже у двух медиков возникла сильная аллергическая реакция после прививки вакциной Pfizer и BioNTech.

Как сообщает The New York Times, оба случая произошли в штате Аляска.

Второй медработник получил прививку в среду, 16 декабря. У него появились отечность глаз, головокружение и першение в горле через 10 минут после инъекции.

Он был доставлен в отделение неотложной помощи и лечился адреналином, пепцидом и бенадрилом, хотя в больнице заявили, что реакция не считалась анафилактической. В течение часа медик пришел в норму и был отпущен.

В больнице, в которой по состоянию на ночь среды было введено 144 полных доз вакцины, заявили, что оба сотрудника не хотят, чтобы их опыт оказал негативное влияние на других граждан в очереди.

"У нас нет планов менять наш график прививок, дозировку или режим", – говорится в заявлении главного врача Аляски Энн Зинк.

Напомним, у первого медработника, женщины средних лет, у которой не было аллергии в анамнезе, была анафилактическая реакция, которая началась через 10 минут после вакцинации в региональной больнице Бартлетт в Джуно во вторник. У нее появилась сыпь на лице и туловище, одышка и учащение пульса.

Штат Аляска Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в США и Канаде 14 декабря стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми препарат получили медсестра и сиделка в доме престарелых.

Также вакцинация началась в некоторых европейских странах, в частности в Великобритании.