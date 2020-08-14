В США военные займутся расследованиями случаев появления НЛО – СМИ

Пентагон сформирует рабочую группу, которая займется изучением случаев столкновения американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Об этом сообщили источники CNN в Министерстве обороны США. Официальное заявление о формировании такой группы ожидается в ближайшие несколько дней. По словам собеседников телеканала, курировать направление будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Отмечается, что ранее в проблеме пытались разобраться Военно-морские силы страны, поскольку именно пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов. Как пишет телекомпания, проблема их появления давно заботит ведомство. Некоторые считают, что это беспилотники земных противников, которые пытаются собрать данные о войсках соперника.

"Откровенно говоря, если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем какой-то технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника", – сказал председатель комитета по разведке сената США Марко Рубио.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что неопознанные летающие объекты могут иметь внеземное происхождение – сделаны из материалов, которых нет на планете.