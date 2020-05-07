В США внезапно закрыли дело экс-советника Трампа, который признался, что врал ФБР о России

Министерство юстиции США прекратило уголовное дело против экс-советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна, который ранее признался в том, что врал ФБР.

Как сообщает DailyMail, в судебных документах, попавших в СМИ, говорится о том, что дело закрыли после "тщательного рассмотрения фактов и обстоятельств".

"Министерство юстиции заявило, что пришло к выводу о том, что допрос Флинна не был оправдан со стороны контрразведывательного расследования ФБР против него. Якобы допрос проводился без каких-либо законных оснований", – пишут в издании.

Прокурор Джефф Дженсен, рассматривающий дело Флинна, обратился к генпрокурору США Уильяму Барру еще на прошлой неделе с просьбой закрыть дело.

"В ходе моего рассмотрения дела генерала Флинна я пришел к выводу, что правильно и справедливо было закрыть дело. После я проинформировал о своих планах генпрокурора Барра и он согласился со мной", – заявил он.

Майкл Флинн

Сам Дональд Трамп назвал это расследование "изменой" и "аферой". Также он заявил, что его инициаторы "должны заплатить большую цену".

"Флинн был невинным человеком. Теперь в моей книге он еще более великий воин. Я думаю, что он герой", – сказал президент.

В свою очередь, демократы заявили, что генпрокурор Уильям Барр чрезвычайно лоялен к Трампу.

"Это возмутительно! Флинн признал себя виновным во лжи следователям. Доказательства против него неопровержимы. Теперь политизированный Минюст закрывает дело", – заявил глава юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер.

Уильям Барр

Стоит отметить, что на протяжении трех последних лет прокуроры утверждали, что Флинн солгал ФБР о своих разговорах с послом России в США. В 2017 году он сам признался в этом.

К тому же Флинн был одним из нескольких экс-помощников Трампа, которых осудили в ходе расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

И как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно – в феврале 2020 года по делу Флинна возобновили следствие.