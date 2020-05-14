В США внезапно свернули испытания хваленого препарата от COVID-19

Американские ученые остановили клинические испытания ремдесивира – антивирусного препарата, который до этого считался самым перспективным лекарством от коронавируса.

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С соответствующим заявлением выступили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США, ответственным за исследования. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что эксперимент свернули не из-за его провала, а, вероятно, просто не дождавшись окончательных результатов, чтобы не допустить лишних жертв среди пациентов из контрольной группы, принимавших плацебо.

По словам ученых, на практике это решение означает, что степень эффективности ремдесивира в борьбе с COVID-19, унесшего почти 300 тысяч жизней, фактически придется проверять заново.

В то же время другие специалисты и СМИ указывают на парадокс. Ведь предварительные итоги эксперимента подвели лишь две недели назад, после более двух месяцев испытаний.

"Данные показывают, что ремдесивир дает однозначно значительное положительное действие, ускоряя выздоровление", – утверждал председатель NIAID Энтони Фаучи.

Энтони Фаучи (второй слева) ВВС

А власти США даже выпустили специальное заявление: назначение пациентам ремдесивира в больничных условиях ускоряет их выписку почти в полтора раза. Поэтому одобрили использование препарата для лечения коронавируса в экстренном порядке – до прохождения обязательной сертификации.

Правда, доказательная медицина признает только один способ проверки эффективности препарата – метод слепого двойного тестирования. Для этого участников эксперимента случайным образом разбивают на две группы: в одной пациенты получают новые лекарства, а в другой – их имитацию, плацебо.

"Если испытуемый препарат может хоть немного помочь в борьбе с инфекцией, то тяжелые пациенты, принимающие вместо него плацебо (даже не подозревая об этом), рискуют умереть только потому, что случайно попали в контрольную группу. Но если дать экспериментальные лекарства всем тяжелым больным без исключения, то нарушаются условия проверки – а значит, определить эффективность препарата становится невозможно", – информирует издание.

Именно поэтому объявление промежуточных результатов испытаний ремдесивира положило конец всему эксперименту. Ведь как только стало понятно, что лекарство может быть эффективным, его начали давать всем больным, ликвидировав контрольную группу – таким образом исследование потеряло смысл.

"Жизнями скольких пациентов мы готовы рискнуть, чтобы получить данные? Можно, наверное, вести по этому поводу какие-то дискуссии (в такой ситуации каждый пытается выступить в роли адвоката дьявола), но у нас в институте не было разногласий по поводу того, как следует поступить" – заявил клинический директор NIAID Клиффорд Лейн.

Добавим, что авторы аналогичного эксперимента, проведенного чуть раньше в Китае, выяснили, что на вирусную нагрузку больных COVID-19 ремдесивир никак не влияет.

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