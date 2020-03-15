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15 марта • обновлено в 23:36
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В США внезапно собрались отправить делегацию в Москву на 9 мая

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Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая.

Об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ". Вместе с тем, он не уточнил, кто именно войдет в делегацию.

"Но я могу заверить – этому привержен президент США и его администрация, – если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США", – сказал Салливан.

В США внезапно собрались отправить делегацию в Москву на 9 мая

По его словам, США ответственно относятся к памяти событий 75-летней давности, "победе союзников над нацисткой Германией и Японией". Он также отметил, что из-за коронавируса трудно прогнозировать то, что будет 9 мая.

Напомним, что ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву по приглашению Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Место
США
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