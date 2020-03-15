В США внезапно собрались отправить делегацию в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая.
Об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ". Вместе с тем, он не уточнил, кто именно войдет в делегацию.
"Но я могу заверить – этому привержен президент США и его администрация, – если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США", – сказал Салливан.
По его словам, США ответственно относятся к памяти событий 75-летней давности, "победе союзников над нацисткой Германией и Японией". Он также отметил, что из-за коронавируса трудно прогнозировать то, что будет 9 мая.
Напомним, что ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву по приглашению Владимира Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский не получал официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года в России. Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков обещал, что Зеленский получит свое приглашение.
В свою очередь, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что 9 мая Украина праздновать не будет.
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил Верховной Раде сформировать делегацию для участия в параде 9 мая в Москве. Это вызвало жесткую критику со стороны нардепов от других политсил.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна добиться, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая на 75-летие победы во Второй мировой войне, перед Москвой приехали в Киев.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!