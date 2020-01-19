В США внезапно отстранили советника Трампа по России: что произошло

В США отстранили от работы старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пика.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg. Поскольку и политик, и представитель ведомства комментировать ситуацию отказались.

По данным журналистов, Пика отправили в административный отпуск на время проведения начатого по отношению к нему расследования, которое связано с вопросами безопасности.

Советника Трампа по России Эндрю Пик отстранили от работы

Хотя ранее планировалось, что он будет сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

"Советника Трампа сопроводили из Белого дома", – сказал на это один из источников издания.

Известно, что свою должность в СНБ Эндрю Пик занял в ноябре прошлого года, до этого же был заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана.

Отмечается, что ни он, ни Белый дом не стали комментировать ситуацию. Со своей стороны в Совете нацбезопасности заявили, что "не обсуждают кадровые вопросы".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что обвинение Украины во вмешательстве в выборы в США, высказанное президентом Дональдом Трампом, может быть связано с его зависимостью от России.

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