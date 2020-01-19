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19 января • обновлено в 09:16
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В США внезапно отстранили советника Трампа по России: что произошло

1.5т
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В США отстранили от работы старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пика.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg. Поскольку и политик, и представитель ведомства комментировать ситуацию отказались.

По данным журналистов, Пика отправили в административный отпуск на время проведения начатого по отношению к нему расследования, которое связано с вопросами безопасности.

Советника Трампа по России Эндрю Пик отстранили от работы

Советника Трампа по России Эндрю Пик отстранили от работы

Хотя ранее планировалось, что он будет сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

"Советника Трампа сопроводили из Белого дома", – сказал на это один из источников издания.

Известно, что свою должность в СНБ Эндрю Пик занял в ноябре прошлого года, до этого же был заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана.

Отмечается, что ни он, ни Белый дом не стали комментировать ситуацию. Со своей стороны в Совете нацбезопасности заявили, что "не обсуждают кадровые вопросы".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что обвинение Украины во вмешательстве в выборы в США, высказанное президентом Дональдом Трампом, может быть связано с его зависимостью от России.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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