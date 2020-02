В США вдруг заявили о неизбежности вспышки смертельного коронавируса

Из-за вспышки в мире эпидемии коронавируса COVID-19 власти США решили немедленно готовиться к новым случаям заболевания внутри страны.

Об этом в частности заявила директор Национального центра иммунизации и заболеваний дыхательных путей в Центре по контролю и противодействию заболеванием Нэнси Мессонье. Ее слова цитирует NPR.

"Вопрос уже не в том, случится ли это, а в том, когда это будет и сколько людей в этой стране серьезно заболеют", – отметила она, одновременно призвав общественность сотрудничать с властью с осознанием, что ситуация действительно может быть очень серьезной.

По словам чиновника, недопущение пересечения вирусом границ США осложняется еще и его распространением в других странах. Но чтобы не допустить этого, уже сейчас необходимо готовиться к закрытию школ, прекращению работы предприятий и отмены публичных событий.

"Понимаю, что вся эта ситуация может показаться очень сложной, и серьезно повлиять на повседневную жизнь, но люди должны начать говорить обо всех этих вещах. В дальнейшем надеюсь, что в конце концов мы будем вспоминать это и понимать, что были излишне подготовлены. Но лучше так, чем оказаться недостаточно подготовленными", – подчеркнула Мессонье.

При этом американские обозреватели в соцсетях раскритиковали чиновника, отметив, что ее заявление противоречит предыдущим сигналам от администрации США по успешному предотвращению распространения вируса.

"Организационный хаос. Советник Белого дома Ларри Кудлоу по кабельному телевидению говорит, что США смогли сдержать распространение коронавируса всего через несколько часов после того, как Центр по контролю за заболеваниями призвал американцев готовиться к мероприятиям, которые серьезно повлияют на их повседневную жизнь", – написал в своем Twitter журналист Global News Джексон Просков.

Кроме этого, сенатор-демократ Чак Шумер призвал Белый дом, а в том числе и президента Дональда Трампа, назначить единого координатора по вопросам коронавируса.

"Центр по контролю и предотвращению заболеваний предупреждает, что речь идет уже о том, когда и сколько людей серьезно заболеют. Но Кудлоу говорит обратное. Некомпетентность администрации Трампа поражает и несет опасность. Президент должен хотя бы назначить одного человека для координации мер в ответ на коронавирус", – отметил он в Twitter.

Со своей стороны сам американский лидер, реагируя на критику Шумера по объемам финансирования для преодоления ситуации с распространением вируса, назвал его некомпетентным.

"Заплаканный Чак Шумер жалуется ради пиара, что я должен просить более 2,5 миллиарда долларов, чтобы подготовиться к коронавирусу. Если бы я попросил о большем, он бы сказал, что это много. Ему не нравилось и мое решение закрыть въезд в США. Я был прав. Он – некомпетентен!" – высказался Трамп.

