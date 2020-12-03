В США вакцину от коронавируса испытают на детях

Американские компании Pfizer и Moderna тестируют свои вакцины от коронавируса (COVID-19) на детях от 12 до 18 лет.

Как сообщает CNN со ссылкой на директора Национального института здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза, испытания вакцины для детей младше 12 лет могут начаться в начале следующего года.

"Вскоре после начала года мы захотим выяснить, работает ли эта вакцина для детей младшего возраста, потому что мы знаем, что они могут быть инфицированы и могут передавать вирус", – сказал он.

К исследованию уже привлекли добровольцев в возрасте 12-18 лет из штатов Айдахо, Миннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас и Юта.

Ожидается, что в ближайшем будущем вакцины Pfizer и Moderna получат разрешение на экстренное применение в США для взрослых.

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