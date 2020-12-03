В США вакцину от коронавируса испытают на детях
К исследованию вакцины привлекли добровольцев в возрасте 12-18 лет из шести штатов
Испытания для детей младше 12 лет могут начаться в начале следующего года
Американские компании Pfizer и Moderna тестируют свои вакцины от коронавируса (COVID-19) на детях от 12 до 18 лет.
Как сообщает CNN со ссылкой на директора Национального института здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза, испытания вакцины для детей младше 12 лет могут начаться в начале следующего года.
"Вскоре после начала года мы захотим выяснить, работает ли эта вакцина для детей младшего возраста, потому что мы знаем, что они могут быть инфицированы и могут передавать вирус", – сказал он.
К исследованию уже привлекли добровольцев в возрасте 12-18 лет из штатов Айдахо, Миннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас и Юта.
Ожидается, что в ближайшем будущем вакцины Pfizer и Moderna получат разрешение на экстренное применение в США для взрослых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Moderna заявила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы болезни и вовсе 100%.
Ранее стало известно, что эту вакцину уже начали распространять в США и европейских странах. Для логистики привлекли авиакомпанию United Airlines.
Вакцину от Pfizer начнут вводить жителям Великобритании с 7 декабря.
Что касается Украины, то, по словам главы Минздрава Максима Степанова, точные сроки поставки препарата в нашу страну станут известны после 7 декабря. Это будет осуществлено в рамках механизма COVAX.