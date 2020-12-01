В США в стене старого дома нашли склад виски времен Сухого закона более чем на $500 тысяч

Во время ремонта недавно купленного супружеской парой из Нью-Йорка дома, которому более 100 лет, обнаружили 66 бутылок виски времен сухого закона общей стоимостью более полумиллиона долларов.

Об этом сообщил ABC7. Дом в 1915 году был построен известным бутлегером (подпольным продавцом спиртного во время Сухого закона в США).

Супруги жили в доме, расположенном в небольшой деревне Эймс, расположенной примерно в трех часах езды от Нью-Йорка, чуть более года. Около двух месяцев назад они затеяли капитальный ремонт.

Им занялись дизайнер Ник Драммонд и его партнер Патрик Баккер.

По словам Драммонда, когда он снимал внешний плинтус с нижней части пристройки, оттуда выпал таинственный пакет.

"Я смотрю, а там сено, бумага, стекло... Я вижу еще один пакет, и это бутылка виски. Это похоже на тайник с виски", – рассказал дизайнер.

После того, как Драммонд пролез через люк в полу, обнаружил еще несколько упаковок контрабандного виски Old Smuggler Gaelic.

"Первоначально мы нашли семь связок по шесть штук в стене, а затем нашли еще четыре связки", – признался Драммонд.

По его словам, каждая бутылка была обернута папиросной бумагой и соломой и упакована в пакеты по шесть штук. Одну из них мужчины решили оставить себе, чтобы оценить вкус "запрещенного" алкоголя, остальные будут проданы.

Стоимость одной бутылки раритетного виски составляет порядка 1000 долларов.

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