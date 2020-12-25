В США в Нешвилле прогремел мощный взрыв. Видео и фото

Мощный взрыв произошел в центре американского города Нэшвилл, штат Теннеси.

Об этом сообщило издание WTX News. По предварительным данным, могло сдетонировать взрывное устройство в автомобиле.

Инцидент произошел в центре города около 06:30 по местному времени.

Представитель полиции Дон Аарон заявил, что правоохранители рассматривают случившееся как умышленный акт.

Трое человек были доставлены в больницы с места происшествия, но ни один из них не находится в критическом состоянии.

Мэр Нашвилла Джон Купер сообщил СМИ, что он "знал о взрыве" и направлялся к месту происшествия.

"Все наши специалисты направлены к месту взрыва, чтобы выяснить его причину, и я уверен, что в ближайшее время будет опубликована дополнительная информация", – сказал Купер.

По словам очевидцев, после громкого хлопка с соседнего здания посыпались обломки и битые стекла.

На месте инцидента начали работать сотрудники экстренных служб и полиция. По данным некоторых СМИ, источником взрыва могла стать бомба в автомобиле. Саперы предполагают, что в других машинах в центре города могут находиться дополнительные взрывные устройства.

В районе катастрофы вспыхнуло несколько пожаров, весь центр затянуло густым дымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 25 декабря в Оболонском районе Киева возле одного из ресторанов произошел взрыв. Вызов к правоохранителям по поводу чрезвычайного происшествия поступил в 4:00 с улицы Автозаводской.