В США уже поступили в производство вакцины от коронавируса, – Пенс

Юрий Сергиенко Мир 22:47, 12.10.2020 Обновлено: 23:27, 12.10.2020

В США в производство уже поступило несколько вакцин от коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом 12 октября в эфире FoxNews заявил вице-президент США Майк Пенс. Он уточнил, что к концу 2020 года некоторые из них могут быть одобрены в стране.

Также Пенс отметил, что, как только вакцины станут безопасными и эффективными, их получат миллионы американцев.

"Как только будет решение, что они безопасны и эффективны, мы сможем распространить миллионы доз среди населения страны", – рассказал он.

По словам Пенса, американское правительство уже заключило предварительные контракты с разработчиками вакцин. Речь идет о компаниях AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майк Пенс во время теледебатов с кандидатом в вице-президенты Джо Байдена Камалой Харрис заявил, что в США у пяти компаний испытания вакцины от коронавируса находятся на третьей стадии.

Тогда он отметил, что вакцина появится до конца 2020 года, а на ее изготовление потребуется чуть менее года.

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