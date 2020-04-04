В США обнаружили уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Согласно официальным сводкам, в субботу, 4 апреля, в Штатах обнаружили более 23,5 тысячи новых случаев заражения, зафиксировано еще более 750 смертей.
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Всего с начала пандемии в США умерли более 8 тысяч человек, вылечились 14,5 тысячи. Больше всего заболевших проживает в Нью-Йорке – почти 114 тысяч людей.
Статистика по COVID-19
Статистика по COVID-19
При этом в США уже больше случаев COVID-19, чем в Италии и Испании вместе взятых.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснял такую динамику тем, что в стране массово проводят тестирование на коронавирус.
Статистика по COVID-19
Статистика по COVID-19
Как писал OBOZREVATEL, из общих 1 млн 139 тысяч случаев коронавируса COVID-19 более 625 тысяч инфицированных зарегистрировано в странах "Большой семерки".
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