В США обнаружили уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно официальным сводкам, в субботу, 4 апреля, в Штатах обнаружили более 23,5 тысячи новых случаев заражения, зафиксировано еще более 750 смертей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Всего с начала пандемии в США умерли более 8 тысяч человек, вылечились 14,5 тысячи. Больше всего заболевших проживает в Нью-Йорке – почти 114 тысяч людей.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

При этом в США уже больше случаев COVID-19, чем в Италии и Испании вместе взятых.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснял такую динамику тем, что в стране массово проводят тестирование на коронавирус.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, из общих 1 млн 139 тысяч случаев коронавируса COVID-19 более 625 тысяч инфицированных зарегистрировано в странах "Большой семерки".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram