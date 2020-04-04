Главная Новости
4 апреля • обновлено в 21:50
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США уже более 300 тысяч человек заболели COVID-19

1.7т
Читать материал на украинском

В США обнаружили уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно официальным сводкам, в субботу, 4 апреля, в Штатах обнаружили более 23,5 тысячи новых случаев заражения, зафиксировано еще более 750 смертей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Всего с начала пандемии в США умерли более 8 тысяч человек, вылечились 14,5 тысячи. Больше всего заболевших проживает в Нью-Йорке – почти 114 тысяч людей.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

При этом в США уже больше случаев COVID-19, чем в Италии и Испании вместе взятых.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснял такую динамику тем, что в стране массово проводят тестирование на коронавирус.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, из общих 1 млн 139 тысяч случаев коронавируса COVID-19 более 625 тысяч инфицированных зарегистрировано в странах "Большой семерки".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Учитесь как нужно от пенсионеров избавляться!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги