В США устроили кровавую стрельбу в церкви: есть жертвы. Видео 18+

В воскресенье, 29 декабря, во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

Самого нападавшего также застрелили. Об этом сообщает CBSNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мужчина с дробовиком ворвался на службу в 09:57 по местному времени и начал стрелять. В результате нападения были ранены еще два человека, которым предоставили медицинскую помощь на месте.

Отмечается, что сразу несколько прихожан быстро вытащили свое оружие вскоре после первого выстрела, чтобы обезвредить преступника, однако первым среагировал охранник. Местные власти поблагодарили прихожан за проявленные мужество и героизм.

Личность преступника не раскрывается, о мотивах пока ничего не известно.

BREAKING: Video shows gunman open fire at West Freeway Church of Christ in White Settlement, Texas before being shot dead by armed security; the service was being live-streamed on YouTube pic.twitter.com/58YcB8ODT1