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30 декабря • обновлено в 09:15
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В США устроили кровавую стрельбу в церкви: есть жертвы. Видео 18+

1.8т
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В воскресенье, 29 декабря, во время церковной службы в городе Уайт-Сеттлмент, штат Техас в США, открыли стрельбу, в результате чего 2 прихожан были убиты.

Самого нападавшего также застрелили. Об этом сообщает CBSNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мужчина с дробовиком ворвался на службу в 09:57 по местному времени и начал стрелять. В результате нападения были ранены еще два человека, которым предоставили медицинскую помощь на месте.

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В США устроили кровавую стрельбу в церкви

В США устроили кровавую стрельбу в церкви

Скриншот из видео

В США в церкви расстреляли людей

В США в церкви расстреляли людей

CBSNews

Отмечается, что сразу несколько прихожан быстро вытащили свое оружие вскоре после первого выстрела, чтобы обезвредить преступника, однако первым среагировал охранник. Местные власти поблагодарили прихожан за проявленные мужество и героизм.

Охранник, застреливший нападавшего

Охранник, застреливший нападавшего

Twitter Caleb Hull

Личность преступника не раскрывается, о мотивах пока ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря Нью-Йорк всколыхнули массовые нападения на евреев. В одной из синагог устроили кровавую резню прямо во время празднования Хануки.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
США
Тег
стрельба
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