В США устроили протесты и столкновения после проигрыша Трампа на выборах. Фото и видео

В США сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста после сообщений о победе на выборах демократа Джо Байдена. В Висконсине активисты- афроамериканцы даже подрались с теми, кто поддерживает демократа.

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Наибольшие митинги 7 ноября также прошли в Джорджии, Мичигане и Орегоне. Как сообщает USA Today, приверженцы республиканца заявляют о "краже голосов" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в Атланте штата Джорджия около тысячи американцев, которые поддерживают нынешнего главу страны, собрались у здания, где заседает местное законодательное собрание. Они скандировали: "Это еще не конец!" и обвиняли СМИ в фальсификациях.

В Мичигане со сторонниками Трампа столкнулись несколько десятков активистов, поддерживающих Байдена. Они призвали оппонентов принять результаты. Те же настаивали на законных выборах.

Акция протеста в Атланте Twitter Larry Madowo

Тем временем в Финиксе штата Аризона не менее тысячи граждан пришли к центру, где обрабатывали бюллетени. Митингующие призывали не считать президентские выборы в стране завершенными, а также выражали уверенность в победе республиканца.

Две группы протестующих столкнулись и в Лансинге (штат Мичиган). Среди участников были те, кто поддерживают Дональда Трампа, а также участники движения "Жизни темнокожих имеют значение". Люди сперва толкали друг друга и кричали, но позже напряженность спала.

А вот в Сакраменто штата Калифорния встреча сторонников Трампа и Байдена завершилась дракой. Хотя, по данным правоохранителей, серьезно никто не пострадал.

В столице штата Висконсин городе Мадисон прошли столкновения активистов Black Lives Matter со сторонниками победившего в президентский гонке демократа. На одной площади там проходила акция в поддержку BLM. На опубликованных в соцсетях записях видно, что люди танцевали под реп и махали предметом, имитирующим отрезанную голову президента США Дональда Трампа. Здесь же праздновали победу Байдена его сторонники. И в какой-то момент темнокожий мужчина напал на одного из них.

Потасовка между протестующими в Мадисоне, штат Висконсин

Не обошлось без толкотни и в Салеме, что в Орегоне. Аналогичные акции проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). Информации о случаях массовых беспорядков во время протестов в стране нет.

При этом во многих городах США празднуют победу на президентских выборах Джозефа Байдена. Это, в частности, жители Филадельфии (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорка (штат Нью-Йорк).

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде штатов США после завершения выборов президента 3 ноября вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах. Они охватили такие города, как Портленд, Нью-Йорк, Феникс, Лас-Вегас, Денвер, Миннеаполис, Чикаго, Филадельфию и Балтимор.