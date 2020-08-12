В США усомнились в безопасности российской вакцины от COVID-19
Директор Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поддал сомнению безопасность российской вакцины от коронавируса.
Во время записи программы для National Geographic он подчеркнул, что создание вакцины – это далеко не доказательство ее эффективности и безвредности.
"Я надеюсь, что россияне окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали", – сказал Фаучи.
Кроме того, он добавил, что США при желании уже давно могли заявить, что у них есть препарат для преодоления пандемии, однако этот риск совершенно неоправдан.
"У нас есть полдюжины или больше вакцин. Так что, если бы мы хотели рискнуть и навредить большому количеству людей или дать им что-то, что не работает, мы могли бы начать делать это на следующей неделе, если бы захотели. Но это не так", – сказал ученый.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 августа президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей якобы сделала прививку от коронавируса российской вакциной.
Так, он объявил о регистрации первого в мире препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективен и формирует стойкий иммунитет к вирусу.
Ранее российские фармкомпании выступили против регистрации этого препарата. Они заявили, что пока нет оснований делать заключения об эффективности вакцины, поскольку она не прошла необходимые испытания.
В то же время советник американского президента Келлиенн Конуэй заявила, что российская вакцина от коронавируса прошла очень мало клинических тестов, а ее одобрение без заключительной, третьей, фазы испытаний – безответственный шаг.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко также раскритиковал российскую вакцину от коронавируса.