В США усомнились в безопасности российской вакцины от COVID-19

Директор Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поддал сомнению безопасность российской вакцины от коронавируса.

Во время записи программы для National Geographic он подчеркнул, что создание вакцины – это далеко не доказательство ее эффективность и безвредности.

"Я надеюсь, что россияне окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали", – сказал Фаучи.

Кроме того, он добавил, что США при желании уже давно могли заявить, что у них есть препарат для преодоления пандемии, однако этот риск совершенно неоправдан.

"У нас есть полдюжины или больше вакцин. Так что, если бы мы хотели рискнуть и навредить большому количеству людей или дать им что-то, что не работает, мы могли бы начать делать это на следующей неделе, если бы захотели. Но это не так", – сказал ученый.

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